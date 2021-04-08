Kastamonu'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Bekdemirekşi ve Alipaşa köylerinin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Kurul, bu bölgelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasını, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor