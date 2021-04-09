Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, merkez ilçeye bağlı iki köy, 10 gün süre ile karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, merkez ilçeye bağlı iki köy, 10 gün süre ile karantinaya alındı.

Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların artış gösterdiği merkeze ilçeye bağlı Duruçay köyü merkezi ile Kurtkayı köyü Aşağımısır mahallelerinde korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süre ile karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar ile birlikte köy ve mahallenin girişi jandarma ekiplerince kapatılarak, tüm güvenlik ve sağlık tedbirleri alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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