Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personel korona virüse yakalandı Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personelin korona virüse yakalanması sonucu bazı belediye birimleri karantinaya alındı.

Kastamonu'da iki ilçe belediyesinde çok sayıda personelin korona virüse yakalanması sonucu bazı belediye birimleri karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Seydiler Belediyesi ile Devrakani Belediyesi'nde, bazı alt birimlerde çalışan belediye personelinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu şahıslarla temas halinde olduğu belirlenen çok sayıda belediye personeli ile korona virüs testi pozitif çıkan belediye personeli karantinaya alındı. Testlerin sonucu sonrasında Seydiler Belediyesi'nde dış birimler karantinaya alındı. 6 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı Devrekani Belediyesi'nde de temas listesinde bulunan 30 personel evlerinde karantinaya alındı.

Konu ile ilgili Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Belediyemiz personelinde çıkan Covid-19 rahatsızlığı münasebetiyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Personelimizden toplam 6 arkadaşımızda test sonucu pozitif çıkmış olup durumları iyidir. Hasta olan arkadaşlarımızdan hastane de tedaviye alınan arkadaşımız yoktur. Evlerinde tedavi olmaktadırlar. Yapılan filyasyon çalışması sonucu 30 personelimiz evlerinde karantinaya alınmıştır. Hasta olan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Karantinaya alınan arkadaşlarımızda inşallah ilerleyen süreçte pozitiflik çıkmaz. Bu süreçte hizmette aksaklık olursa ilçe halkımızdan şimdiden özür dileriz. Rabbim yardımcımız olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA