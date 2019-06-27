Kastamonu'da iki ev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kayaönü köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 20 km uzaklıkta bulunan Kayaönü köyünde bir evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki eve de sıçrarken alevleri vatandaşlar, önce kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Köy muhtarı jandarmaya ve itfaiyeye yangın ihbarında bulunması ile Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede köye intikal ederek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Tosya Belediyesi dört itfaiye söndürme aracı ve 2 su tankeri ile yangına müdahale ederken İlçe Orman İşletmesine ait Arazi Su Tankerlerde söndürme çalışmalarına katıldı.

Kısa sürede büyüyen yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının köye sıçraması önlenerek kontrol altına alınırken 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı yaşanmayan yangında kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA