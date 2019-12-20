Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü
Haberler » Güncel » Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü - Haber

Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:08
Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

'nun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler