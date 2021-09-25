Kastamonu'da iki ağıla ayı saldırdı: 25 koyun öldü

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, köye inen ayı, 2 evin ağılına girerek 25 koyunu öldürdü, 2 konuyu da yaraladı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Yalçın köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Hasan Yıldırım, sabah 08.30 sıralarında arkadaşlarının koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğinde, ağılın çatısının parçalandığını fark etti. Ağıla giren Yıldırım, koyunlardan birinin ayı saldırısı sonucu öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Akyol'un da ağılındaki 24 koyunun ayı saldırısında öldüğü fark edildi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy ve civarında keşif yaptı.