Kastamonu'da ihtiyaç sahipleri için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Taşköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerlerinin kapanması nedeniyle zor durumda kalanlar için Valilik izniyle "Gıda Kolisi Yardım Kampanyası" başlattı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tehdidi nedeniyle Taşköprü ilçesinde geçici süreliğine de olsa çok sayıda iş yerinin kapandığını, birçok insanın işsiz kaldığını söyledi.

İlçede topyekun duyarlılık örneği göstermek adına kampanya düzenlediklerini belirten Çatal, "Alan el ile veren eli buluşturacağız. Tüm hayırsever Taşköprü halkını kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Çatal, kampanyada toplanan gıda kolilerinin Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hilal Masa ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA