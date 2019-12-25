Kastamonu'da Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı

25.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:24

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, Pınarbaşı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.



Kastamonu'da Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Horma Kanyonu girişinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu Pınarbaşı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Pınarbaşı Belediyesi ekipleri, söz konusu Horma Kanyonu'na giderek alanda inceleme yaptı. Soğuk havaya rağmen suya giren Pınarbaşı Belediyesi görevlisi İlker Pınar, karacayı düştüğü yerden kurtardı.



Etrafı kayalarla çevrili doğal havuzun kenarında küçük bir mağara olduğunu belirten İlker Pınar, karacanın kendilerini görünce korkup buraya girdiğini kaydetti. Hayvanın kurtarıldıktan sonra kayalara tırmanarak uzaklaştığını ifade eden Pınar, soğuk sudan havaya aldırış etmeden karacayı çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çıkaramasak, belki de orada ölecekti" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA