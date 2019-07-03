Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kastamonu ve İstanbul'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli zamanlarda evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen O.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan çaldığı öne sürülen otomobille Kastamonu'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA