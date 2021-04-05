Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı
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Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Kastamonu'da, para çekmek için geldiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı.

Kastamonu'da, para çekmek için geldiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi bugün öğleden sonra bir kamu bankasının Kastamonu şubesine para çekmek için geldi.

HES kodu sorgusu sırasında pozitif olduğu anlaşılan bu kişi kaçarak uzaklaştı.

Polis kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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