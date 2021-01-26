Kastamonu'da Helenistik döneme ait sunağı satmak isteyen kişi yakalandı

Kastamonu'da tarihi eseri satmak isteyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik takip sonucu H.Y'nin elinde bulunan Helenistik döneme ait sunağı 100 bin liraya satmak istediği tespit edildi.

Yapılan operasyonda H.Y. gözaltına alındı, ele geçirilen sunak, Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor