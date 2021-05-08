Kastamonu'da HAYTAP gönüllüleri, kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı
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Kastamonu'da HAYTAP gönüllüleri, kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı

Kastamonu'da HAYTAP gönüllüleri, kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından besleniyor.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından besleniyor.

Her hafta bir ilçeyi ziyaret eden gönüllüler, bu hafta Araç ilçesinde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, özellikle kısıtlama döneminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi.

Gönüllülerle birlikte hayvanları beslediklerini anlatan Kökgöz, "Yetki belgelerimizle marketlerden raf ömrü bitmiş ama son kullanma tarihi geçmemiş balık, süt ve süt ürünleri ile kasap ve pastane ürünlerini aldık. Bunun yanı sıra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden artan yemekleri aldık." dedi.

Bu süreçte vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını isteyen Kökgöz, "Pandemi döneminde herkes evinde olduğu için sokak hayvanlarının daha fazla yiyeceğe ihtiyacı var. Biz de gönüllülerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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