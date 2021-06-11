Kastamonu'da hastanede fiziki şiddete uğrayan doktor olay anını anlattı
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Kastamonu'da hastanede fiziki şiddete uğrayan doktor olay anını anlattı

Kastamonu'da hastanede fiziki şiddete uğrayan doktor olay anını anlattı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel, bir hasta yakını tarafından darbedildiği sırada başkaları tarafından kurtarıldığını belirtti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel, bir hasta yakını tarafından darbedildiği sırada başkaları tarafından kurtarıldığını belirtti.

Akyel, yaptığı yazılı açıklamada, görevli bulunduğu hastanede saldırıya uğradığı vurguladı.

Olayın poliklinikte olduğu sırada yaşandığını aktaran Akyel, şöyle devam etti:

"Poliklinikte hasta muayene ettiğim sırada randevu saati gelmeyen bir hasta içeri girmeye çalıştı. Kendisine randevu saatinde içeri alınacağını söyledim. Hasta, 'Sana gösteririm' diye tehdit ederek ve söylenerek çıktı. Randevu saatinde hastanın ismi ekranda yanarak çağrılmasına rağmen muayeneye gelmediğini gördüm. Daha sonra ilgili hastanın yakını, yanında hasta yokken odama girerek bana sözlü ve fiziksel olarak saldırmış, darbetmiş, odadan çıkmama müsaade etmeyerek hürriyetimden yoksun bırakmıştır. Dışarıda bulunan kişilerin odaya zorla girerek beni kurtarması ile olay nihayete ermiştir."

Kamuoyunda olayla ilgili bazı yanlış bilgiler dolaştığına işaret eden Akyel, "Bazı internet sitelerinde şüpheli hasta yakınının tek taraflı beyanına yer verilmiş, dolayısıyla kamuoyunun eksik ve yanlış bilgilendirilmesi söz konusu olmuştur." ifadesini kullandı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel, 7 Haziran'da hasta yakını F.Y'nin saldırısına uğramış, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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