Kastamonu'da hareket halindeki otomobil yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da hareket halindeki otomobil yandı

21.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:34
Kastamonu'da hareket halindeki otomobil yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hareket halindeki otomobilin yanması sonucu araçta hasar oluştu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hareket halindeki otomobilin yanması sonucu araçta hasar oluştu.

İlçeye bağlı Kırha köyü mevkisinde Osman Korkmaz'a ait 37 LB 900 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı.

Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Demet Şener Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da hareket halindeki otomobil yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:34:30. #1.15#
title