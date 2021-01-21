Kastamonu'da hareket halindeki otomobil yandı
21.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:34
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hareket halindeki otomobilin yanması sonucu araçta hasar oluştu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hareket halindeki otomobilin yanması sonucu araçta hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kırha köyü mevkisinde Osman Korkmaz'a ait 37 LB 900 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz