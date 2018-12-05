Kastamonu'da Hamsi Bereketi

Karadeniz'de yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip Kastamonu'da yaşanan hamsi bereketi, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Abana ve İnebolu ilçeleri açıklarında avlanan balıkçılar, teknelerindeki tonlarca hamsi ile Evrenye Köyü Balıkçı Barınağı'na döndü.

Burada kasa ve tanklara yüklenen hamsiler, kamyonlarla yem fabrikaları ve tezgahlara ulaştırılmak üzere farklı illere gönderildi.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek avlanmaya başlayan balıkçıların palamutta bolluk yaşadığını hatırlattı.

Son günlerde ise Karadeniz'de hamsi bereketi olduğuna işaret eden Akın, bu durumun balıkçıların yanı sıra tüketicileri de sevindirdiğini vurguladı.

Son 15 günde Evrenye'de balıkçılık açısından hareketli günler geçirdiklerini belirten Akın, "Bu süreçte fabrikalara bin 500 ile 2 bin ton civarında hamsi nakli gerçekleştirdik. Tüketicilere ulaştırılmak üzere de 7-8 bin kasa hamsi barınağımızdan balık hallerine sevk edildi. Önümüzdeki 15 gün içinde bu yoğunluğun kıyılarımızda sürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çinekop ve istavritin de ağlara takıldığını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Son haftalarda palamudun sularımızdan çıkmasıyla Karadeniz'da sularımıza inen hamsi, bol şekilde ağlara takılıyor. Çinekop ve istavrit avında da aynı şekilde hareket var. Sezonun bu şekilde bereketli geçmesini umut ediyoruz. Önümüzdeki 15 gün içinde hamsi, Gürcistan'a geçişini sağlayarak sularımızı terk edecek. Dolayısıyla av da Gürcistan bölgesinde devam edecek."