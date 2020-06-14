Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.
14.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:16
Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA