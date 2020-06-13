Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
13.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:09

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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