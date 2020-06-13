Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Özsoy'un kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Kurusaray köyü yakınlarında devrildi.

Kazada araçta bulunan Zümra Özsoy olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Zefure ve Selda Özsoy ise ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA