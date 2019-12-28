Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu İğdir köyü mevkisinde bir evin bahçesine devrildi.
Kazada araçta bulunan Ömer Aygün hayatını kaybetti, sürücü Aygün ile araçtaki Sevin Çelin (46) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.