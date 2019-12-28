Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:36
Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı hafif ticari , Karabük-Kastamonu kara yolu İğdir köyü mevkisinde bir evin bahçesine devrildi.

Kazada araçta bulunan Ömer Aygün hayatını kaybetti, sürücü Aygün ile araçtaki Sevin Çelin (46) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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