Kastamonu'da görme ve yürüme engelli öğrenciden tekerlekli sandalyede salsa

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda 11 yaşındaki görme ve yürüme engelli öğrenci tekerlekli sandalyede salsa yaptı.

Atatürk Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatma Aliye Hanım Yurt Müdürlüğü ile Kastamonu Dal Cimnastik tarafından düzenlenen program, işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Down sendromlu bir öğrencinin zeybek oynamasıyla devam eden programda, 11 yaşındaki görme ve bedensel engelli Nur Deniz Aygün tekerlekli sandalyede dans eğitmeniyle birlikte salsa yaptı. Öğrencilerin dansı izleyenlerden alkış aldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, etkinliği beğenerek izlediğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çakır, "Gün boyunca engelli ailelerimizle öğrencilerimizle değişik etkinliklerde bir ara geldik. Hepsine müthiş bir saygı, müthiş bir hürmet diliyorum. Onların iradelerine, sevinçlerine büyük bir saygı duydum. Kastamonu Valiliği olarak, Kastamonulular olarak, ben ve ailemde her zaman yanlarındayız. Her zaman başımızın taçları." dedi.

Kastamonu Dal Cimnastik antrenörü Fatma Dal ise farkındalık yaratmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik için Karabük'ten de 30 kişilik bir ekibin de geldiğini kaydeden Dal, "Her etkinlikle farklı bir mesaj vermek istiyoruz. Amacımız çocukları topluma kazandırmak her alanda ne yapabileceklerini göstermek." dedi.

Bir diğer etkinlikte ise Görme Engelliler Derneği, kentteki bir otelin desteği ile eğlence programı düzenledi.

Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu ve başkan yardımcısı Ahmet Kökmen'in söylediği türküler, programa katılanlar tarafından beğeni ile dinlendi.

Görme engelli Asil Kökmen saz çalıp türküler söyledi. Engelliler program boyunca doyasıya eğlendi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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