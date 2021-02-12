Kastamonu'da görme kaybı yaşayan minik Mertcan, bir yılda 4 ameliyat geçirdi

Kastamonu'da görme kaybı yaşayan ve bir yılda 4 ameliyat geçiren minik Mertcan'ın ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Kent merkezindeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Ercan ile eşi Eda Ilgaz, bir yıl önce oğulları Mertcan'ın gözünün şiştiğini ve sulandığını fark etti.

Pek çok kez farklı doktorlara gitmelerine rağmen çocuklarının hastalığına teşhis konulamayan Ilgaz çifti, İstanbul'da gittikleri hastanede Mertcan'da göz tansiyonu bulunduğunu öğrendi.

Sağ gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşan Mertcan, İstanbul'daki devlet hastanelerinde 4 ameliyat geçirdi ancak hala sağlığına kavuşamadı.

Tedavisi devam eden Mertcan için sürekli İstanbul'a gitmeleri gereken ve maddi olarak da sorunlar yaşayan aile, hayırseverlerden destek bekliyor.

Ercan Ilgaz, AA muhabirine, yapılan ameliyatlara rağmen oğlunun hala sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Çocuğunun sürekli takip edilmesi gereken bir hastalığı bulunduğuna işaret eden Ilgaz, "Hastanelerimizdeki ilgi ve tedaviler çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Hastane konusunda cebimizden para çıkmıyor ama yol parası var. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Ayda 2-3 sefer İstanbul'a gidiyorum. Bununla ilgili sıkıntılarım var. Bizi duyup yardımcı olmalarını istiyorum. Böyle bir konuda yardım ederlerse çok sevinirim. Çocuğumun tedavisini yarıda bırakmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de doğuştan bacağında engeli bulunduğunu vurgulayan Ilgaz, "Doktorlar tedavinin birkaç yıl süreceğini söyledi. Bankalara ve birçok kişiye borcum oldu. Çocuğum hastalığa yakalandığında 1 yaşındaydı. Onun hastalığıyla bizim de dünyamız karardı. Onun çektiği acıdan fazlasını biz çekiyoruz." dedi.

Anne Eda Ilgaz da çok zor bir süreç geçirdiklerine dikkati çekerek, "Çocuğum çok ağlıyor, geceleri uyuyamıyor. Annesi olarak çok üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Büyüklerimizden yardım istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu