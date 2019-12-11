Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı
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Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı

Kastamonu'nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:34
Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı

'nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.


Kaza, Kastamonu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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