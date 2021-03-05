Kastamonu'da girdiği bahçede mahsur kalan karaca kurtarılarak doğaya salındı
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Kastamonu'da girdiği bahçede mahsur kalan karaca kurtarılarak doğaya salındı

05.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:58
Kastamonu'da girdiği bahçede mahsur kalan karaca kurtarılarak doğaya salındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde girdiği bahçede mahsur kalan karaca, kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde girdiği bahçede mahsur kalan karaca, kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Menekşe Sokak'taki bir binanın bahçesinde karacanın mahsur kaldığını görenler durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, etrafı kapalı olduğu için bahçeden çıkamayan karacayı bulunduğu yerden aldı.

Veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen karaca daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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