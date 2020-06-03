Kastamonu'da geyik ve karaca vuran 2 kişiye gözaltı KASTAMONU'da, ormanlık alanda karaca ve geyik avlayıp, boynuz ve etlerini sattığı iddiasıyla Ç.K. ve M.K., gözaltına alındı.

KASTAMONU'da, ormanlık alanda karaca ve geyik avlayıp, boynuz ve etlerini sattığı iddiasıyla Ç.K. ve M.K., gözaltına alındı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte oturan Ç.K. ile M.K.'nın ormanlık alanda kaçak avlanarak geyik ve karaca vurup, boynuz ve etlerini sattıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. İki evde yapılan aramada, 8 adet geyik ve karaca boynuzu, 2 adet kurt postu, 1 adet ayı postu, 30 kilo karaca ve geyik eti, 2 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet tabanca fişeği, 8 adet G-3 piyade tüfeği fişeği ve 14 adet çeşitli ebatlarda bıçak ele geçirdi. Ç.K. ve M.K. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA