Kastamonu'da gençler Dünya Çevre Günü'nde "ekolojik piknik" yaptı

Kastamonu'da "Green Sports Games" Erasmus projesi kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ekolojik piknik düzenlendi.

Kastamonu'da "Green Sports Games" Erasmus projesi kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ekolojik piknik düzenlendi.

Portekiz'in yürütücülüğünü yaptığı, Türkiye, Bulgaristan, Slovenya ve İtalya'nın ortağı olduğu projenin Türkiye ayağını Akademi Kültür ve Eğitim Derneği gerçekleştiriyor.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Yolkonak Kamp Merkezi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve projeye dahil olan gençler, birlikte hoşça vakit geçirdi.

Akademi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Suzan Avanoğlu, AA muhabirine, Türkçesi "Yeşil spor oyunları" olan proje kapsamında 90 gençte hem çevre hem de spor bilinci oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bugün de çevreci bir piknikte bir araya geldiklerini belirten Avanoğlu, "Ekolojik piknik yaptık. Piknikte plastik ya da başka bir malzeme kullanılmadı. Sadece çevreci kağıt malzemeler kullanıldı. Bunun dışında afişler, pankartlarla geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda mesajlar verildi." dedi.

Derneğin "önce insan" sloganıyla 2013'te kurulduğunu anlatan Avanoğlu, "Derneğimiz 8 yıldır ülkemizde ve uluslararası alanda eğitim, kültür ve sanat çalışmaları ile projeler yapmaktadır. 'Green Sports Games' projemiz kapsamında 90 gence ve ailelerine spor yaparken çevrenin korunması konulu konferans verdik. Amacımız hem spor hem de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak, spor yaparken çevre bilincini yerleştirmek ve doğayla sporu bütünleştirmektir." diye konuştu.

Pikniğe AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Adem Keloğlu ile Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor