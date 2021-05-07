Kastamonu'da Genç Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşıp vatandaşlara pide dağıtıyor

Genç Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, kapı kapı gezip vatandaşlara pide veriyor.

Genç Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, kapı kapı gezip vatandaşlara pide veriyor.

Genç Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Tuğçe Gülşen ile gönüllüler tarafından mahalleler ziyaret ederek, kısıtlama döneminde vatandaşlara pide ikramında bulunuluyor.

Gülşen, AA muhabirine, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna işaret etti.

Bu ayın ruhuna uygun olarak gençlerin bir araya geldiğini dile getiren Gülşen, "Çeşitli mahallelere giderek pide dağıtımı yapıyoruz. Aslında burada yaptığımız, insanların kalbine dokunmak, pide alamadıkları için onlara pide vermek değil. Ramazanda kapılarını çalıyoruz, biraz sohbet edip dertlerini, sevinçlerini dinliyoruz. Aslında pide bu işin vesilesi gibi oluyor." dedi.

Son olarak Esentepe Mahallesi'nde 100 aileye pide ikram ettiklerini anlatan Gülşen, "Çok mutlu oldular. Kısıtlama günlerinde pide ikramımız daha da anlamlı hale geldi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor