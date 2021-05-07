Kastamonu'da Genç Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşıp vatandaşlara pide dağıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kastamonu'da Genç Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşıp vatandaşlara pide dağıtıyor

Kastamonu'da Genç Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşıp vatandaşlara pide dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Genç Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, kapı kapı gezip vatandaşlara pide veriyor.

Genç Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, kapı kapı gezip vatandaşlara pide veriyor.

Genç Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Tuğçe Gülşen ile gönüllüler tarafından mahalleler ziyaret ederek, kısıtlama döneminde vatandaşlara pide ikramında bulunuluyor.

Gülşen, AA muhabirine, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna işaret etti.

Bu ayın ruhuna uygun olarak gençlerin bir araya geldiğini dile getiren Gülşen, "Çeşitli mahallelere giderek pide dağıtımı yapıyoruz. Aslında burada yaptığımız, insanların kalbine dokunmak, pide alamadıkları için onlara pide vermek değil. Ramazanda kapılarını çalıyoruz, biraz sohbet edip dertlerini, sevinçlerini dinliyoruz. Aslında pide bu işin vesilesi gibi oluyor." dedi.

Son olarak Esentepe Mahallesi'nde 100 aileye pide ikram ettiklerini anlatan Gülşen, "Çok mutlu oldular. Kısıtlama günlerinde pide ikramımız daha da anlamlı hale geldi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da Genç Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşıp vatandaşlara pide dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:06:26. #1.14#

title