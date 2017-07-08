Kastamonu'da Gelişigüzel Dökülen Hafriyatlar İçin Yönetmelik Hazırlandı

Kastamonu Belediyesi, son zamanlarda gelişigüzel etrafa dökülen hafriyat atıklarının önüne geçebilmek için yönetmelik hazırladı. Hazırlanan yönetmelikle hafriyat araçlarına GSP takılarak takip edilecek.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gelişigüzel dökülen hafriyatlara çıkarılacak yönetmelikle kesin çözüm getireceklerini ifade ederek, kent estetiğini bozan, kentin doğal yapısına uymayan hiçbir projeye müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.



Kastamonu'da şehrin hemen hemen her noktasına gelişigüzel dökülen hafriyatların önüne geçebilmek için Kastamonu Belediyesi harekete geçti. Belediyenin belirleyeceği alanlar haricinde dökülen hafriyatlara karşı önlem alındı. Çıkarılan yönetmelik ile şehrin hafriyat çöplüğüne dönmesinin önüne geçilecek. Hafriyat konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceğin kaydeden Başkan Babaş, firmaların belediye tarafından tespit edilen hafriyat döküm sahalarını kullanacaklarını ve dökecekleri hafriyat için metreküp başına belediyeye ücret ödeyeceklerini kaydetti.



Hafriyat döküm sahaları dışında kalan herhangi bir alana inşaat yıkıntısı, moloz, hafriyat dökmenin kesinlikle yasaklanacağını belirten Başkan Babaş, "Hafriyat döküm sahası da belediyenin iznine tabi olacak. Yol kenarlarına döken olursa, o aracı trafikten men edeceğiz. Hafriyat Yönetmeliği önemli. Bu yönetmeliğin geçmesiyle birlikte kimse hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarını istediği yere gelişi güzel dökemeyecek. Bizim gösterdiğimiz alanlara ücreti mukabilinde dökecekler. Bütün hafriyat araçlarına takip sistemi koyacağız ve o araçları izleyeceğiz. Firmalar 1 metreküp hafriyat başına 2 TL ödeyecek. Bu yönetmeliği büyükşehirler uyguluyor. İl bazında ilk biz uygulayacağız. Meclis kararı çıktıktan sonra hafriyatçılarla toplantı yapıp bilgilendireceğiz. Nerelere hafriyat ve inşaat atıklarını dökebileceklerini göstereceğiz. O kadar çok gelişi güzel hafriyat dökülüyor ki biz artık bu yönetmeliği uygulamak zorundayız. Buna rağmen izinsiz gelişi güzel hafriyat döken olduğu takdirde daha önce belirlenmiş olan cezai müeyyideyi uygulayacağız. Biz cezadan çok caydırıcı tedbirler almayı önemsiyoruz. Bu noktada da bir ihbar hattı kurmayı planlıyoruz. Uyarıcı levhalarla da bu sorunun çözümüne çaba harcayacağız" dedi.



"Toplumsal bir birlik oluşturarak hastaneyi açmalıyız"



Özel Uğurlu Hastanesi'nin ruhsatının 5 yıl süreyle uzatıldığını açıklayan Başkan Babaş, "Bu konuda çeşitli girişimlerimiz oldu. Valimiz Yaşar Karadeniz, Milletvekillerimiz Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir'le birlikte hareket ettik. Mehmet Yıldırım'da özverili çalışmalarda bulundu. Hastanenin ruhsatı 5 yıl daha uzatıldı. Bundan sonra da toplumsal bir birlik oluşturarak hastaneyi açmalıyız. Maksadımız bu hastaneyi açmak. Gerçekten Kastamonu'nun bunun ihtiyacı. Kastamonu'nun bu hastanenin açılmasına ihtiyacı var. Bu işin peşini bırakmıyoruz. Onun içinde önümüzdeki günlerde siyaseti, ticareti ve bürokrasiyi bir arada buluşturup çözüm yolu arayacağız. Ruhsatın süresi 25 Mayıs'ta sona ermişti. Bakanlarımız, başbakanımız ve cumhurbaşkanımızın çok büyük yardımları oldu. El birliği yapmamızın bu hastanenin açılması için büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Biz en başından bu yana belediye olarak taşın altına elimizi koyduk. Bu hastanenin açılması Kastamonu için elzemdir" diye konuştu. - KASTAMONU