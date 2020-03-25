Kastamonu'da geceyi alevler aydınlattı
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Kastamonu, 3. Sayfa

Kastamonu'da geceyi alevler aydınlattı

Kastamonu'da merkeze bağlı Kızılkese köyünde akşam saatlerinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

25.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:11
Kastamonu'da geceyi alevler aydınlattı

Kastamonu'da merkeze bağlı Kızılkese köyünde akşam saatlerinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Kızılkese köyü Taşan Mahallesinde Yunus Tulum'a ait iki katlı ahşap evde, iddialara göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı kapladı. Adeta alev topuna dönen iki katlı ahşap ev, olay yerine çağrılan Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülebildi. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında iki katlı ahşap bina, tamamen yanarak küle döndü.

Yangın sonrasında jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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