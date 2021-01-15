Kastamonu'da geçen yıl yasa dışı avlanan 83 kişiye 215 bin lira para cezası verildi
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Kastamonu'da geçen yıl yasa dışı avlanan 83 kişiye 215 bin lira para cezası verildi

15.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:48
Kastamonu'da geçen yıl yasa dışı avlanan 83 kişiye 215 bin lira para cezası verildi

Kastamonu'da 2020 yılında yasa dışı avlanan 83 kişiye 215 bin 41 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da 2020 yılında yasa dışı avlanan 83 kişiye 215 bin 41 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kastamonu Şube Müdürlüğünün 2020 yılında da yasa dışı avlanmaya geçit vermediği vurgulanan açıklamada, "Kara Avcılığı Kanunu kararları doğrultusunda av koruma ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam eden ekipler tarafından 808 avcı denetlendi. Denetimler esnasında usulsüz avlandığı tespit edilen 83 kişiye 100 bin 407 lira idari para cezası, 114 bin 634 lira tazminat olmak üzere toplam 215 bin 41 lira cezai yaptırım uygulandı. Avda kullanımı yasak olan 9 av tüfeği, 3 projektör, 2 ses cihazına da el konuldu." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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