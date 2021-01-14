Kastamonu'da geçen yıl 79 yaban hayvanı tedavi edildi
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Kastamonu'da geçen yıl 79 yaban hayvanı tedavi edildi

14.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:52
Kastamonu'da geçen yıl 79 yaban hayvanı tedavi edildi

Kastamonu'da geçtiğimiz yıl 79 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Kastamonu'da geçtiğimiz yıl 79 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğada, çeşitli sebeplerden dolayı zarara uğramış yaban hayvanlarının, tedavi ve rehabilitasyon sonucunda doğal yaşam ortamlarına kazandırıldığı belirtildi.

Her yıl çok sayıda yaban hayvanının çeşitli nedenlerle zarar gördüğü belirtilen açıklamada, "Ülkemizde her yıl çoğunlukla insanların neden olduğu kaçak avlanma, araba kazası, doğaya bırakılan zararlı atıklar gibi etkenlerle yaban hayvanları zarar görerek yaşamlarını yitiriyor. Yaban hayvanlarının gelecek nesillere ulaşması ve türlerin korunması bakımından tek bir bireyin dahi doğal döngüye kazandırılması büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda 2020 yılında Kastamonu Şube Müdürlüğünce kaya kartalı, kızıl şahin, balıkçıl gibi çok sayıda kuş türü ile karaca, geyik, tilki gibi memeli türlerinin de içinde bulunduğu 79 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanarak yaşam alanlarına bırakıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların duyarlı yaklaşımları ve ekiplerin çalışmaları ile zarar gören yaban hayvanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların 2021 yılında da devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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