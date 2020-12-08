KASTAMONU - Gaziler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KASTAMONU - Gaziler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:20

Kastamonu'da gaziler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kastamonu'da gaziler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ile muharip gaziler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Satıoğlu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" fotoğraflarına oy verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkan Vekili Hüseyin Mahmutoğlu, muharip gaziler Mustafa Demir Kılıç ve Mehmet Kahyaroğlu ile katıldığı oylamada, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" isimli fotoğraflarını seçti.

Satıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Hem Anadolu Ajansına ve hem de fotoğrafları çekenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Mahmutoğlu da fotoğrafları beğendiklerini belirterek, "Bütün fotoğrafları beğendik ama daha dikkatimizi çeken ve bizi duygulandıran fotoğrafları seçtik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

KASTAMONU - Gaziler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KASTAMONU - Gaziler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KASTAMONU - Gaziler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KASTAMONU - Gaziler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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