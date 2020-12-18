Kastamonu'da fuhuş yapan 2 kişi tutuklandı
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Kastamonu'da fuhuş yapan 2 kişi tutuklandı

18.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:43
Kastamonu'da fuhuş yapan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan, fuhuş için yer temininde bulunan ve fuhuşa aracılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 22:43:30. #1.14#
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