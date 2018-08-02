Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Küre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, fuhuş olaylarının önlenmesi amacıyla ilçede gerçekleştirilen operasyonda, eşine para karşılığı fuhuş yaptırdığı öne sürülen A.C. ile para karşılığı fuhuş yaptıkları belirtilen M.A, A.Ç, N.B, C.B, S.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küre Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlıların tamamı tutuklanıp cezaevine konuldu.