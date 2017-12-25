Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Türkmenistan uyruklu 4 kişinin emniyetteki, işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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