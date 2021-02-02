Kastamonu'da fırtına nedeniyle enerji nakil hatları koptu
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Kastamonu'da fırtına nedeniyle enerji nakil hatları koptu

02.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:13
Kastamonu'da fırtına nedeniyle enerji nakil hatları koptu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili fırtına, enerji nakil hatlarının kopmasına yol açtı.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili fırtına, enerji nakil hatlarının kopmasına yol açtı.

İlçede gece başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan lodos, Bağlık ve Hacıveli mahalleleri ile bazı köylerde elektrik hatlarına zarar verdi.

Tellerden çıkan kıvılcımların neden olduğu küçük çaplı örtü yangını ile bir apartmandaki baca yangınına, Abana Belediyesi itfaiye ekibince müdahale edildi.

Öte yandan, kopan enerji nakil hatlarının onarılması için gece boyunca çalışma yürüten ekipler, fırtına nedeniyle arızalara müdahalede güçlük yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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