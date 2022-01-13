Kastamonu'da fırtına: Dalgalar sahili dövdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da fırtına: Dalgalar sahili dövdü

Kastamonu'da fırtına: Dalgalar sahili dövdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak yağış ve lodos etkili oluyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Denizde 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 metreyi bulan dalgalar sebebiyle balıkçılar, barınaklarına dönmek zorunda kaldı. Dev dalgalar ise sahili dövdü. Fırtına sebebiyle denizin üzerinde köpükler birikirken, denizin rengi ise kahverengine büründü. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title