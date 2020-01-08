Kastamonu'da fırtına balıkçı barınağındaki tekneyi batırdı
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Kastamonu'da fırtına balıkçı barınağındaki tekneyi batırdı

Karadeniz'de etkili olan fırtına, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir balıkçı teknesini batırdı.

08.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:26
Kastamonu'da fırtına balıkçı barınağındaki tekneyi batırdı

'de etkili olan fırtına, 'nun Bozkurt ilçesinde bir balıkçı teknesini batırdı.

İlişi köyü balıkçı barınağında demirli bulunan amatör balıkçıya ait tekne, Karadeniz'de gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle suya gömüldü.

Bölgedeki fırtınanın etkisini azaltmasının ardından teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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