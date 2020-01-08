Kastamonu'da fırtına balıkçı barınağındaki tekneyi batırdı

08.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:26

Karadeniz'de etkili olan fırtına, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir balıkçı teknesini batırdı.

İlişi köyü balıkçı barınağında demirli bulunan amatör balıkçıya ait tekne, Karadeniz'de gece boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle suya gömüldü.

Bölgedeki fırtınanın etkisini azaltmasının ardından teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA