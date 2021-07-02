Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi
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Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi

Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şiddetli fırtına ağaçları devirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şiddetli fırtına ağaçları devirdi.

Tosya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına giderek şiddetini artırırken ağaçlarda zarar gördü. Tosya şehir merkezinde şiddetli fırtınaya dayanamayan akasya ağacı yola devrildi. Fırtınanın ardından kaldırıma devrilen araç belediye ekipleri tarafından kaldırılarak kaldırım ve yol temizlendi. - KASTAMONU

Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi
Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi
Kastamonu'da fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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