Kastamonu'da Fetö Yargılamaları Devam Ediyor

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan sanıkların, yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski komiser U.Y.'nin yargılanmasına başlandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuksuz yargılanan U.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Batman'dan duruşmaya katıldı.



Polis okulunda okurken bir arkadaşı aracılığıyla örgütün kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen eski komiser U.Y., 15 Temmuz'a kadar bu örgütü cemaat olarak biliyordum. Ama 15 Temmuz gecesi hain kalkışma sonrası örgüt olduğuna kanaat getirdim" dedi.



ByLock'u telefonuna 2014 yılında Kastamonu'dayken yüklendiğini ifade eden U.Y., "ByLock'tan dini yazılar geliyordu. Ben cemaat olarak gördüğüm için bir sakınca görmedim kullanmakta. ByLock'u bluetoth aracılığıyla telefonuma yüklediler. 2014 yılının sonuna doğru yüklendi. 15 Temmuz gecesi bu yapının darbeyi yaptığına kanaat getirdim ve ByLock'u telefonumdan sildim" diye konuştu.



Örgütün sohbetlerine katıldığını da sözlerine ekleyen Doğanyurt eski İlçe Emniyet Amiri U.Y, "Doğanyurt ilçe emniyet amiri olarak görev yapıyordum. Örgüte kurban bağışında bulundum. Örgütün sohbetlerine katıldım. Sohbetlerde genelde ilmihal kitapları okunuyordu. Gülen ile ilgili fazla bir şey okunmuyordu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki diğer eksikliklerinin de giderilmesi için 12 Aralık'a erteledi. - KASTAMONU