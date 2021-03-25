Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü sorumlularından olduğu değerlendirilen B.K. ile örgüte ait kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı Z.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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