Kastamonu'da Fetö/pdy Operasyonu Kapsamında 4 Kişi Tutuklandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.
Şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.