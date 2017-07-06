Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte destek sağladığı iddia edilen bir şirketin yöneticileri ve çalışanı 10'u tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti başkanı, haklarındaki suçlamaları okuduktan sonra sanık ve avukatlarına söz verdi.



Sanıklar, savunmalarında, üzerlerine atılan suçları işlemediklerini savundu.



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan C.Ç, E.Ç. ve M.G'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Duruşma, 13 Eylül'e ertelendi.



Tosya'da, FETÖ'ye destek sağladığı iddiasıyla özel bir şirketin yönetici ve çalışanlarından oluşan 19 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.