Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19 sanığın yargılanmasına başlandı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte destek sağladığı iddia edilen bir şirketin yöneticileri ve çalışanı 8'i tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti başkanı, haklarındaki suçlamaları okuduktan sonra sanıklara söz verdi.



Sanık A.T, savunmasında örgüt tarafından kandırıldığını öne sürdü. Örgütü, "cemaat" olarak düşünerek, çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyleyen A.T, "Bunlara bir kez gülmeyeceksin. Bir kez gülersen yakanı kurtaramazsın ve sonunda ağlarsın." ifadesini kullandı.



2014'ten sonra örgütün iç yüzünü gördüğünü ve ilişkisini kopardığını iddia eden A.T, "Daha önce de yardımda bulundum, kurban da kestim ama 17-25 Aralık'tan sonra gerçek niyetlerini anladım ve yolumu ayırdım." diye konuştu.



Bazı sanıklar da savunmalarında terör örgütü ile bağlantıları olmadıklarını öne sürdü.



Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tanıkları ve avukatları dinlemek için duruşmayı yarına erteledi.



