Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmenin yargılanmasına başlandı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmakla suçlanan M.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



M.K, savunmasında üzerine atılan suçları reddetti.



Mesleğini çok sevdiğini ve geri dönmek istediğini söyleyen M.K, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını savundu.



Sanığı dinleyen mahkeme heyeti, M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Duruşma 7 Kasım'a ertelendi.