Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu zabıta memurunun yargılanmasına başlandı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen tutuklu sanık M.S. ve yakınları katıldı.



M.S. savunmasında, Kastamonu Belediyesinde zabıta olarak çalıştığını, tutuklanmasının ardından açığa alındığını ifade etti.



Örgütle bugüne kadar hiçbir bağı olmadığını savunan M.S, "Ne dershanelerine gittim ne de herhangi bir kurumlarında çalıştım. Böyle bir terör örgütü ile anılmak beni çok rahatsız ediyor. Ailemde, yakınlarımda bu örgüt ile bağı olan kimse yok." dedi.



"ByLock"u 15 Temmuz'dan sonra duyduğunu ön süren M.S, "ByLock diye bir programı ne duydum ne de kullandım. Adını 15 Temmuz'dan sonra duydum. Telefonumda nasıl çıktı bilmiyorum. Telefonumu tamire göndermiştim. Belki o zaman olmuş olabilir." diye konuştu.



Sanığı dinleyen mahkeme heyeti, M.S'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.