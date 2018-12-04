Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, aralarında açığa alınanların da yer aldığı astsubay ve uzman çavuşlar Muhammet P, Mustafa K, Osman T, Özhan O, Yusuf Zorlu, Ercan B, Ferhat D, Gültekin G, Kayahan Ç, Levent Y, Mahmut G, Mehmet Y, Mustafa M, Orhan V, Süleyman C, Zafer B, Aydın D, Bekir A ve Dursun Y. ile avukatları katıldı.

Bekir A, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Kendisinden himmet istendiğini kaydeden Bekir A, "Bir kişi ailesiyle birlikte evime gelirdi. Bu yapıya para isterdi. Ben ona hiç para vermedim. Bana sabit hattan aramanın zor olduğunu söyleyerek telefonuma mesajlaşma programı diye bir uygulama yükledi. ByLock olduğunu sonradan öğrendim. Ben bu programı hiç kullanmadım." dedi.

Mustafa K. ise yapıyla dershaneye giderken tanıştığını ifade etti.

Bir öğretmeninin kendisini örgütle tanıştırdığını dile getiren Mustafa K, "O dönemde matematik hocam beni bu yapıyla bağı bulunan biriyle tanıştırdı. Sonra evlere sohbetlere çağırdılar. Evlerde FETÖ ile ilgili kitaplar okutmaya çalışınca bunun üzerine gitmeyi bıraktım." diye konuştu.

Orhan V. de "Beni arada arıyorlardı. Kastamonu'ya tayinim çıkınca beni bir-iki defa aradılar, ben de tersledim. Her defasında farklı kişiler arıyordu. En son 'beni bir defa ararsanız sizden şikayetçi olurum' dedim sonra beni aramayı bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Muhammet P. ise üniversite yıllarında örgüte ait evlerde kaldığını kaydetti.

Kendisini tehdit ettiklerini savunan Muhammet P, "Astsubaylık sınavına girdim ve kazandım. İlk atandığım yer Kastamonu oldu. Kastamonu'ya geldiğimde bu yapıdan beni arayanlar oldu. Ben de cevap vermek istemedim. Bir defa buluştuk normal bir şekilde konuştuk. Eşim de bunlarla konuşmamı istemiyordu, 'bizimle konuşmazsan sabah evine polis gelir' diye tehdit ediyorlardı." dedi.

Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 13 Mart 2019'a erteledi.