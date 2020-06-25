Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
25.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:43
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA