Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor
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Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor Bakan Soylu sabah erken saatlerde bölgede incelemelerde bulundu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında, afetin izlerini silebilmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor

Bakan Soylu sabah erken saatlerde bölgede incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında, afetin izlerini silebilmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sabah erken saatlerde bölgede incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir çok ev ve iş yeri zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yaşanan sel felaketiyle birlikte Kastamonu'dan 68, Sinop'tan 9 ve Bartın'dan 1 kişi hayatını kaybetti. 78 vatandaşımız (68 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Felaketin izlerinin silinebilmesi için ekipler 9. günde de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 6 bin 2 personel, 767 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 6 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 768 iş makinesi, 14 vidanjör, 6 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 35 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 15 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı, 2 sahil güvenlik botu bölgede çalışma gerçekleştiriyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde bölgede incelemelerde bulundu. Selzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor
Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor
Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor
Kastamonu'da felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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