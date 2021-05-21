Kastamonu'da fabrikadan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Kastamonu'da fabrikadan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da fabrikadan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir mermer fabrikasından kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir mermer fabrikasından kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çördük köyünde devriye faaliyeti sırasında bir maden şirketi sahasında el feneriyle kontrol yaptı.

Ekipler, kontrol sırasında, mermer silim makinesinin arkasına gizlenen S.K. ve İ.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin mermer silim makinesi motorunun bakır alaşımlı bağlantı kablolarını kestikleri ve makine üzerindeki motor kapaklarını söktükleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alının zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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