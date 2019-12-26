Kastamonu'da evli çift evde ölü bulundu
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Kastamonu'da evli çift evde ölü bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde evli çift evlerinde ölü bulundu.

26.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:18
Kastamonu'da evli çift evde ölü bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde evli çift evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, akşam iş çıkışı Dilküşah Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki evlerine dönen Seçkin Aslan, annesi Nesibe Aslan'ı (60) vücudunun çeşitli yerlerinden, babası Şaban Aslan'ı (65) ise kafasından tüfekle vurulmuş halde buldu.

verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.

Baba Şaban Arslan'ın evde bulunan tüfekle eşini vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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